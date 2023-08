Zone Ocde : Augmentation de 0.9% du revenu réel des ménages au 1er trimestre 2023

%. Selon un communiqué de presse, c'est le troisième trimestre consécutif que le revenu réel des ménages par habitant augmente dans l'Ocde, et la plus forte hausse trimestrielle depuis T1 2021, les revenus étant alors dopés par les programmes d'assistance liés à la pandémie.



Malgré l'augmentation globale du revenu réel des ménages par habitant, ajoute la même source, la situation est contrastée dans les pays de l'Ocde au 1er trimestre 2023. «Sur les 21 pays pour lesquels des données sont disponibles, 11 ont enregistré une hausse, tandis que dix ont enregistré une baisse. Parmi les économies du G7, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté en Italie et aux États-Unis, tandis qu'il a diminué au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le Canada a enregistré la plus forte baisse du revenu réel des ménages par habitant (-2.2 %), en partie à cause de transferts publics aux ménages plus faibles qu'au trimestre précédent, lorsque des indemnités supplémentaires au titre du coût de la vie ont été versées. En Allemagne, le Pib réel par habitant et le revenu réel des ménages par habitant ont tous deux diminué pour le deuxième trimestre consécutif », lit-on dans le document.



L'Italie a enregistré la plus forte hausse du revenu réel des ménages par habitant au premier trimestre 2023 (3.3 %), la croissance des prix de l'énergie s'étant ralentie après le pic du trimestre précédent, ce qui a amélioré les revenus des ménages mesurés en termes réels. Aux États-Unis, la hausse du revenu réel des ménages par habitant (1.7 %) est principalement due à une diminution des impôts à payer au T1 2023 après une hausse en 2022 en raison de l'augmentation des salaires, du report du paiement des impôts de 2020 et de fortes plus-values.



Parmi les autres pays de l'Ocde, la Pologne a connu une forte croissance du Pib réel par habitant (3.9 %) et du revenu réel des ménages par habitant (3.5 %). Des augmentations importantes du revenu réel des ménages par habitant ont également été enregistrées au Danemark (4.3 %), en Belgique (4.1 %) et aux Pays-Bas (2.6 %).



Adou Faye





