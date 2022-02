Zone Ocde : Croissance modérée dans plusieurs grandes économies

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Février 2022 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, parmi les principales économies de l'Ocde, les Ica du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni confirment avoir franchi un tournant de l'activité économique, comme indiqué dans l'évaluation du mois dernier, et indiquent désormais un ralentissement de la dynamique de croissance. Aux États-Unis, au Japon et dans l'ensemble de la Zone Euro, les Ica ont également dépassé un pic cyclique, mais sont depuis restés relativement stables. En France, précise-t-on, l’Ica indique une croissance stable autour d'une tendance à long terme.



Parmi les principales économies émergentes, l'Ica pour la Chine (secteur industriel) continue d'indiquer un ralentissement de la croissance, des indications similaires se dessinant désormais pour l'Inde ainsi qu’un infléchissement de la croissance au Brésil. En Russie, l'Ica indique désormais une croissance stable.



Selon la même source, la pandémie de Covid-19 persiste, notamment en raison de l'impact de la variante Omicron ces derniers mois. La variabilité des indicateurs sous-jacents peut entraîner des fluctuations plus élevées que d'habitude dans l'Ica. Comme d'habitude, la magnitude de l'Ica doit être considérée comme une indication

de la force du signal, plutôt qu'une mesure du degré de la croissance de l'activité économique.



Adou Faye





Source : Les indicateurs composites avancés (Ica) de l'Ocde, conçus pour anticiper les fluctuations de l'activité économique au cours des six à neuf prochains mois, continuent d'indiquer une modération de la croissance économique dans plusieurs grandes économies, bien qu'à des rythmes différents selon les pays.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Croissance-moder...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook