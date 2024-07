Zone Ocde : L’inflation globale augmente légèrement pour atteindre 5.9% en mai 2024

Selon un communiqué de presse, l’inflation en glissement annuel s’est maintenue à 6.0 % ou juste en-dessous depuis octobre 2023. L’inflation globale a augmenté dans 18 des 38 pays de l’Ocde et a diminué dans 13 autres. Elle est restée supérieure à 5.0 % en Colombie et en Islande, et supérieure à 70 % en Türkiye.



L’inflation de l’énergie dans la zone Ocde a nettement augmenté, passant de moins 0.1 % en avril à 2.5% en mai, son plus haut niveau depuis février 2023, avec des hausses dans 24 pays de l’Ocde. Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Türkiye, au Danemark et au Japon. Les prix de l’énergie ont doublé en Türkiye par rapport au même mois de l’année précédente, en raison d’un effet de base lié à une allocation temporaire de gaz en mai 2023. L’inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) dans la zone Ocde est restée globalement stable, s’établissant à 6.1 % en mai après 6.2 % en avril. L’inflation de l’alimentation s’est stabilisée légèrement en-dessous de 5.0 % pour le troisième mois consécutif, après une baisse continue entre novembre 2022 et mars 2024.



L’inflation globale en glissement annuel dans le g7 est restée stable à 2.9 % en mai. L’inflation de l’alimentation et l’inflation

sous-jacente ont légèrement diminué tandis que les prix de l’énergie ont baissé, en glissement annuel, à un rythme plus lent

qu’en avril. En mai, l’Italie a continué d’enregistrer l’inflation globale la plus basse des pays du G7, stable à 0.8 %, avec une déflation de l’énergie forte et persistante. La plus forte augmentation de l’énergie globale (hausse de 0.3 point de pourcentage) a été enregistrée au Japon, où l’inflation de l’énergie a fortement augmenté, en partie en raison de la suppression progressive des subventions aux services publics.



L’inflation de l’énergie a également augmenté rapidement en France. L’inflation sous-jacente a été la principale contributrice

à l'inflation globale dans presque tous les pays du G7. Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel, mesurée par

l’indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a légèrement augmenté pour atteindre 2.6 % en mai, après 2.4 % en avril.



L’inflation sous-jacente a augmenté pour la première fois depuis juin 2023. L’inflation de l’énergie, bien qu’en hausse, a

continué de montrer une grande variabilité entre les États membres. L’inflation de l’alimentation a légèrement baissé. En juin 2024, selon l’estimation rapide d’Eurostat, l’inflation en glissement annuel dans la zone euro aurait été globalement stable,

atteignant 2.5 % ; l’inflation sous-jacente, et l’inflation de l’énergie auraient enregistré très peu de changements par rapport

à mai.



Dans le G20, l’inflation en glissement annuel a légèrement augmenté et a atteint 7.3 % en mai, après 7.1 % en avril. L’inflation globale a diminué en Indonésie, mais s’est maintenue au-dessus de 270 % en Argentine. Au Brésil, l’inflation globale a enregistré sa première hausse depuis septembre 2023. L’inflation globale était stable en Afrique du Sud, en Arabie saoudite et en Chine.



Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-L-inflation-glob...