Zone Ocde : L’inflation globale en glissement annuel stable à 4.7 % en décembre 2024

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2025 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|





L’inflation annuelle dans la zone Ocde s’est élevée à 5.2 % en 2024, 1.6 p.p. en-dessous de son niveau de 2023. À environ 4 p.p. en dessous de son pic de 2022, elle s’est située en 2024 plus de deux fois plus haut qu’en 2019. L’inflation de l’alimentation et l’inflation sous-jacente dans la zone Ocde, à 4.6 % et 5.7 %, respectivement, ont été en-dessous de leur niveau de 2023. L’inflation de l’énergie a atteint 0.6 % en moyenne parmi les pays de l’Ocde, masquant néanmoins une grande dispersion entre les pays.



En décembre 2024, précise-t-on, l’inflation en glissement annuel dans le G7 a augmenté pour le troisième mois consécutif pour atteindre 2.8 %, après 2.6 % en novembre. La plus forte hausse a été enregistrée au Japon où l’inflation globale a atteint 3.6 %, son plus haut niveau depuis janvier 2023, suite à la baisse des subventions sur l’électricité et le gaz. L’inflation globale a également augmenté en Allemagne, le seul pays du G7 pour lequel on relève une accélération de l’inflation sous-jacente, et aux États-Unis. L’inflation sous-jacente est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7, sauf au Japon où la contribution cumulée de l’inflation de l’alimentation et de l’énergie a été plus élevée que celle de l’inflation sous-jacente.



Dans la zone euro, l’inflation en glissement annuel, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a augmenté à nouveau en décembre pour atteindre 2.4 % après 2.2 % en novembre. En glissement annuel, l’inflation de l’énergie a été proche de zéro après avoir été négative pendant quatre mois, alors que l’inflation de l’alimentation et l’inflation sous-jacente sont restées globalement stables. En janvier 2025, d’après



Dans le G20, l’inflation en glissement annuel a baissé pour s’établir à 5.1 % en décembre, après 5.7 % en novembre, atteignant son niveau le plus bas depuis septembre 2021. L’inflation globale a baissé fortement en Argentine, mais les prix sont restés plus de deux fois plus élevés qu’en décembre 2023. L’inflation a été globalement stable en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, au Brésil, en Indonésie et en Chine, où elle a été proche de zéro, à 0.1 %.

Adou FAYE Selon un communiqué de presse, l’inflation globale a augmenté dans 18 des 38 pays de l’Ocde, les plus fortes hausses, de 0.7 point de pourcentage (p.p.) ou plus, ayant été observées en Lettonie, au Costa Rica, en Hongrie, en Lituanie et au Japon. L’inflation globale a baissé dans 8 pays, dont la Türkiye où elle a chuté de 2.7 p.p., tandis qu’elle est restée stable ou globalement stable dans 12 autres pays. L’inflation de l’énergie dans la zone Ocde a fortement augmenté. Cette hausse, explique-t-on, a été quelque peu compensée par une légère baisse de l’inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) dans la zone Ocde. L’inflation de l’alimentation dans la zone Ocde est restée globalement stable., elle s’est située en 2024 plus de deux fois plus haut qu’en 2019. L’inflation de l’alimentation et l’inflation sous-jacente dans la zone Ocde, à 4.6 % et 5.7 %, respectivement, ont été en-dessous de leur niveau de 2023. L’inflation de l’énergie a atteint 0.6 % en moyenne parmi les pays de l’Ocde, masquant néanmoins une grande dispersion entre les pays.La plus forte hausse a été enregistrée au Japon où l’inflation globale a atteint 3.6 %, son plus haut niveau depuis janvier 2023, suite à la baisse des subventions sur l’électricité et le gaz. L’inflation globale a également augmenté en Allemagne, le seul pays du G7 pour lequel on relève une accélération de l’inflation sous-jacente, et aux États-Unis. L’inflation sous-jacente est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7, sauf au Japon où la contribution cumulée de l’inflation de l’alimentation et de l’énergie a été plus élevée que celle de l’inflation sous-jacente.En glissement annuel, l’inflation de l’énergie a été proche de zéro après avoir été négative pendant quatre mois, alors que l’inflation de l’alimentation et l’inflation sous-jacente sont restées globalement stables. En janvier 2025, d’après l’estimation rapide d’Eurostat, l’inflation globale en glissement annuel a été globalement stable dans la zone euro, atteignant 2.5 %. L’inflation sous-jacente serait restée stable et l’inflation de l’énergie aurait augmenté.L’inflation globale a baissé fortement en Argentine, mais les prix sont restés plus de deux fois plus élevés qu’en décembre 2023. L’inflation a été globalement stable en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, au Brésil, en Indonésie et en Chine, où elle a été proche de zéro, à 0.1 %.





Source : L’inflation en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l’indice des prix à la consommation (Ipc), a été stable à 4.7 % en décembre 2024 par rapport à novembre.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-L-inflation-glob...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook