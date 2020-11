Zone Ocde : La croissance du revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 5.3%

Selon un communiqué de presse, la plupart des pays de l’Ocde ont vu le revenu disponible des ménages dépasser le Pib. Bien qu’une majorité ait enregistré des baisses pour les deux indicateurs au cours du deuxième trimestre de 2020, le Canada et les États-Unis ont connu une croissance importante du revenu des ménages par habitant de 11,0 % et de 10,1 % respectivement, reflétant les larges transferts monétaires au secteur des ménages en réponse au Covid-19. Des augmentations plus faibles du revenu réel des ménages par habitant ont également été observées en Irlande (3,6 %), en Australie (2,7 %) et en Finlande (1,1 %).



Toutefois, il faut faire attention en comparant les mouvements entre les pays car l’augmentation significative du revenu des ménages aux États-Unis reflète les importantes, mais temporaires, caractéristiques, du soutien gouvernemental spécifique apporté en avril 2020, à savoir la loi « Cares » de 2020. En effet, le Bureau d’analyse économique des États-Unis a déjà fait état d’une baisse de 4,4 % du revenu personnel disponible réel pour le troisième trimestre de 2020.



Pour la Zone Ocde, la divergence importante entre la croissance du revenu des ménages et la croissance du PIB s’est traduite par le plus grand écart positif jamais observé entre ces deux indicateurs (15,1 points de pourcentage).



Coopérant avec plus d'une centaine de pays, l'Ocde est un forum stratégique international qui s'emploie à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.

