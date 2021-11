Zone Ocde : Le Pib augmente de 0,5% au 3ème trimestre 2021

Selon un communiqué de presse, le Pib de la zone Ocde a augmenté de 0,5% entre le T4 2019 et le T3 2021. L’Ocde évoque des estimations provisoires, portées par les bonnes performances des États-Unis, de la Corée, d'Israël et de certains pays européens.



Cependant, la croissance du Pib de la zone Ocde en glissement trimestriel est estimée en baisse à 0,9 % au troisième trimestre 2021, contre 1,7 % au deuxième trimestre.

Dans les sept principales économies, la croissance du Pib en glissement trimestriel a suivi la tendance de l'Ocde, ralentissant à 0,9 % au troisième trimestre 2021, contre 1,7 % au deuxième trimestre. Tous les pays du G7, à l'exception du Japon, ont connu une augmentation du PIB au troisième trimestre 2021, mais entre le T4 2019 et le T3 2021, le Pib n'a pas changé pour les pays du G7 dans son ensemble. Alors que le Pib des États-Unis a dépassé de 1,4 % son niveau d'avant

a pandémie au troisième trimestre 2021, le PIB des six autres pays est resté inférieur aux niveaux d'avant la pandémie.



Au troisième trimestre 2021, la France a enregistré la plus forte croissance du Pib en glissement trimestriel (3,0%, contre 1,3% au trimestre précédent), suivie par l'Italie (2,6%, contre 2,7% au trimestre précédent). En Allemagne et au Royaume-Uni, le PIib a progressé respectivement de 1,8 % et de 1,3 %, contre 1,9 % et 5,5 % au trimestre précédent.



Au Canada, le Pib a augmenté de 0,5 % au troisième trimestre 2021 après avoir reculé de 0,3 % au deuxième trimestre. Les États-Unis ont enregistré un taux de croissance de 0,5 %, en baisse par rapport à 1,6 % au trimestre précédent. Le Japon a été le seul pays du G7 à enregistrer une contraction du Pib au troisième trimestre 2021 (moins 0,8% contre une augmentation de 0,4% au trimestre précédent).



Dans la zone Euro et dans L'Union européenne, le Pib a augmenté respectivement de 2,2% et 2,1% au troisième trimestre 2021, après des hausses de 2,1% et 2,0% au trimestre précédent.

En collaboration avec plus de 100 pays, l'Ocde est un forum mondial qui encourage les politiques visant à préserver la liberté individuelle et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.



