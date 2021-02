Zone Ocde : Le revenu des ménages a légèrement augmenté au 3ème trimestre 2020

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, la faible croissance du revenu des ménages dans la Zone Ocde dans son ensemble est principalement due aux chutes importantes du niveau des revenus aux États-Unis (-4,2%) et au Canada (-3,6%). Dans la plupart des pays de l’Ocde, cependant, le rebond du Pib réel par habitant au troisième trimestre de 2020 a permis de soutenir le revenu des ménages.



Selon la même source, la forte croissance du revenu des ménages en Italie (6,4%), au Royaume-Uni (5,1%), en Allemagne (4,3%) et en France (3,5%) intervient après deux trimestres consécutifs de contraction aux premier et deuxième trimestres de 2020. Les hausses du revenu réel des ménages au troisième trimestre reflètent, dans une certaine mesure, la forte croissance du Pib réel par habitant en France (18,4%), en Italie (16,1%), au Royaume-Uni (15,9%) et en Allemagne (8,5%).



Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’Ocde est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.

Adou FAYE





Source : La croissance du revenu réel des ménages par habitant, qui donne une meilleure idée de l’évolution du bien-être économique des personnes, a augmenté de 0,6% seulement dans la Zone Ocde au troisième trimestre de 2020, malgré une forte croissance de 9,1% du Pib réel par habitant.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-revenu-des-me...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos