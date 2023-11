Zone Ocde : Le revenu réel des ménages augmente pour le quatrième trimestre consécutif

Selon la même source, malgré l'augmentation globale du revenu réel des ménages par habitant, la situation est contrastée dans les pays de l'Ocde au 2eme trimestre 2023. Sur les 21 pays pour lesquels des données sont disponibles, 11 ont enregistré une hausse, tandis que dix ont enregistré une baisse. Parmi les économies du G7, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté dans tous les pays pour lesquels des données sont disponibles, à l'exception de l'Italie. Le Canada a enregistré la plus forte hausse du revenu réel des ménages par habitant (1,2%), grâce à la croissance de la rémunération des salariés et des travailleurs indépendants, qui a partiellement compensé la baisse enregistrée au premier trimestre 2023. La deuxième plus forte hausse a été enregistrée au Royaume-Uni (0,9%), sous l'effet de l'augmentation des prestations sociales et, dans une moindre mesure, de la rémunération des salariés. En revanche, aux États-Unis, la croissance du revenu réel des ménages par habitant a ralenti, passant de 2,3% au trimestre précédent à 0,5% au deuxième trimestre 2023.



Le revenu réel des ménages par habitant et le Pib réel par habitant dans l'Ocde sont en hausse depuis le deuxième trimestre 2022. Alors que les deux indicateurs ont divergé pendant la pandémie de Covid-19, le Pib réel par habitant remontant depuis le creux du deuxième trimestre 2020 et le revenu réel des ménages par habitant chutant à partir du premier trimestre 2021, ils évoluent désormais en tandem. La tendance à la hausse observée depuis le deuxième trimestre 2022 a été tirée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.



Parmi les autres pays de l'Ocde, la Hongrie a connu la plus forte croissance du revenu réel des ménages par habitant au deuxième trimestre 2023 (3,0 %), les pressions inflationnistes s'étant atténuées. La Pologne a connu la plus forte contraction du revenu réel des ménages par habitant (-3,4 %), le PIB réel par habitant ayant également baissé (-1,3 %).



Adou FAYE

Le revenu réel des ménages par habitant dans l'Ocde a augmenté pour le quatrième trimestre consécutif, de 0.5% au deuxième trimestre 2023, tandis que le Pib réel par habitant a augmenté de 0.4%. Toutefois, explique-t-on, dans un communiqué de presse, le rythme de croissance du revenu réel des ménages par habitant s'est ralenti au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2023, au cours duquel une hausse de 1,4 % avait été enregistrée.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-revenu-reel-d...