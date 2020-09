Zone Ocde : Le taux de chômage en baisse de 7.7% en juillet 2020

Dans la zone euro, renseigne un communiqué de presse de l’Ocde, le taux de chômage augmentait en juillet pour le quatrième mois consécutif, à 7.9% (contre 7.7% en juin et 7.3% en février), avec des hausses de 0.3 point de pourcentage ou plus en France, Irlande, Italie et Portugal.



Au Japon, ajoute la même source, le taux de chômage augmentait légèrement, à 2.9% contre 2.8% en juin, et est maintenant 0.5 point de pourcentage plus élevé qu’en février.



En revanche, au Canada et aux États-Unis, le taux de chômage baissait fortement en juillet (de 1.4 et 0.9 points de pourcentage respectivement à 10.9% et 10.2%), reflétant la poursuite de la baisse du nombre de personnes en mise à pied temporaire . Toutefois, en juillet, les taux de chômage restaient, respectivement, 5.3 et 6.7 points de pourcentage plus élevés qu’en février. Des données plus récentes pour le mois d’août (se référant à la semaine se terminant le 15 août) indiquent que le nombre de mises à pied temporaire a continué de baisser, entrainant une nouvelle baisse du chômage au Canada (à 10.2%) et aux États-Unis (à 8.4%).



Bien que le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) de la zone Ocde ait baissé de 0.6 point de pourcentage en juillet, il restait 4.9 points de pourcentage plus élevé qu’en février et plus de deux fois plus élevé que celui des personnes de 25 ans et plus.

