Zone Ocde : Le taux de chômage est resté inférieur à 5.0% en juillet 2023

Selon un communiqué de presse, le taux de chômage était égal ou proche de son niveau le plus bas dans seulement cinq pays, dont l'Allemagne et les États-Unis. Le nombre de chômeurs dans la zone Ocde a légèrement augmenté pour atteindre 32.9 millions en juillet, mais il est resté proche de son point le plus bas atteint en avril 2023.



En juillet 2023, le taux de chômage des jeunes dans la zone Ocde (travailleurs âgés de 15 à 24 ans) a légèrement augmenté pour atteindre 10.5%, après 10.3% en juin 2023. Il a augmenté dans 14 pays de l’Ocde, les plus fortes hausses ayant été observées en Finlande, en Autriche, au Danemark, en Israël, au Mexique et aux États-Unis. Les taux de chômage des femmes et des hommes ainsi que des travailleurs âgés de 25 ans et plus sont restés globalement stables.



Dans l’Union européenne et la zone euro, le taux de chômage est resté à son niveau le plus bas de 5.9% et 6.4%, respectivement. Il est resté stable ou a augmenté dans tous les pays de la zone euro, à l'exception de la Grèce, la Slovénie, la Belgique, l’Irlande, et l’Espagne. Le taux de chômage est resté bien au-dessus de son niveau le plus bas en Estonie, en Grèce, au Luxembourg et en Espagne.



En dehors de l’Europe, le taux de chômage a légèrement augmenté au Mexique, en Australie, au Japon, en Corée, et au Canada. En revanche, il a baissé en Türkiye, en Israël, et aux États-Unis. Des données plus récentes montrent que le taux de chômage est resté stable au Canada, à 5.0% en août et qu’il a augmenté aux États-Unis pour atteindre 3.8% en août, après 3.5% en juillet 2023.



Adou Faye







Le taux de chômage dans la zone Ocde est resté globalement stable à 4.8 % en juillet 2023, restant inférieur à 5.0% depuis plus d’un an. En juillet 2023, le taux de chômage mensuel a augmenté dans 15 pays de l'Ocde dont le Danemark, la Lituanie et l’Autriche, est resté inchangé dans 9 pays et a baissé dans 9 autres.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-taux-de-choma...