Zone Ocde : Le taux de chômage reste à 4.8% en avril 2023

Selon un communiqué de presse, le taux de chômage mensuel est resté inchangé en avril 2023 dans 10 pays de l'Ocde, a baissé dans 14 pays et a augmenté dans 9 pays. Le taux de chômage était égal ou proche de son niveau le plus bas dans huit pays, dont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis et la France. Le nombre de chômeurs dans la zone Ocde a diminué pour atteindre 33 millions, au plus proche de son point le plus bas atteint en juillet 2022.



En avril 2023, le taux de chômage des jeunes dans la zone Ocde (travailleurs âgés de 15 à 24 ans) a baissé pour le deuxième mois

consécutif pour atteindre 10.2%, sa valeur la plus basse depuis 2005. Il a diminué dans 17 pays de l’Ocde, les baisses les plus importantes ayant été observées en Suède, en Norvège, en République tchèque, au Portugal et en Italie. Les taux de chômage des femmes et des hommes sont restés globalement stables à respectivement 5.0% et 4.6%, tout comme le taux de chômage des travailleurs âgés de 25 ans et plus.



Dans la zone euro, le taux de chômage a légèrement diminué, atteignant un nouveau record de 6.5% en avril 2023. Le taux de chômage est resté stable ou a diminué dans tous les pays de la zone euro, à l'exception de l’Autriche, l'Estonie, la Finlande et la Grèce. Cependant, le taux de chômage est resté bien au-dessus de son niveau le plus bas en Espagne, en Grèce, en Lituanie et au Luxembourg.



En dehors de l’Europe, la Corée, les Etats-Unis, Israël et le Japon ont enregistré une baisse du taux de chômage. En revanche, il a augmenté en Australie, en Colombie et au Mexique, bien que partant d'un niveau relativement bas en Australie et au Mexique. Des données plus récentes montrent que le taux de chômage aux États-Unis a augmenté pour atteindre 3.7% en mai, après 3.4% en

avril 2023.



Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’Ocde est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques

propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.



Adou Faye



Le taux de chômage dans la zone Ocde est resté à 4.8 % en avril 2023 pour le troisième mois consécutif.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-taux-de-choma...