Zone Ocde : Le taux de chômage reste stable à 4.9 % en octobre 2024

Par rapport au mois de septembre, explique-t-on dans un communiqué de presse, les taux de chômage sont restés inchangés en octobre dans 19 pays de l'Ocde, tandis qu'ils ont diminué dans 7 pays et augmenté dans 5 autres. Cinq pays de l'Ocde ont enregistré un taux de chômage inférieur à 3.0 % ; seules la Colombie et l'Espagne ont enregistré un taux à deux chiffres malgré une tendance à la baisse en Espagne. Le nombre de chômeurs dans la zone Ocde a légèrement augmenté pour atteindre un total de 34.1 millions.



Selon la même source, dans l'Union européenne et la zone euro, les taux de chômage en octobre sont restés à des niveaux historiquement bas de 5.9 % et 6.3 %, respectivement. Le taux de chômage a été stable dans environ deux-tiers des 17 pays de l'Ocde membres de la zone euro et a continué à diminuer en Italie et en Lituanie. En Italie, la baisse cumulée du taux de chômage depuis octobre 2023 a atteint 2.0 points de pourcentage (p.p.), le taux tombant à son niveau le plus bas depuis le début de la série en janvier 1983. Le taux de chômage a augmenté en Finlande, en Grèce et en Slovénie.

En dehors de l’Europe, les taux de chômage ont augmenté en Colombie et en Corée en octobre mais sont restés stables ou ont baissé dans tous les autres pays de l’Ocde. Le taux de chômage est tombé à 2.5 % au Mexique, soit le taux le plus bas enregistré dans la zone Ocde, au même niveau qu’au Japon. Comparé à octobre 2024, les données de novembre 2024 montrent que le taux de chômage a augmenté au Canada pour atteindre 6.8 %, tandis qu’il est resté quasiment stable à 4.2 % aux États-Unis.



Les taux de chômage de l'Ocde pour les femmes et les hommes sont restés globalement stables en octobre 2024, à 5.1 % et 4.8 %, respectivement. Le taux de chômage des femmes a été supérieur à celui des hommes dans la zone Ocde, l'Union européenne et la zone euro, mais le taux de chômage a été plus élevé pour les hommes dans la zone du G7 et dans un peu plus de la moitié des 38 pays de l'Ocde en octobre 2024 (ou au cours de la dernière période disponible). La Lettonie a présenté l'écart le plus important en faveur des femmes dans la zone Ocde, avec un taux de chômage des hommes supérieur à celui des femmes de 2.9 p.p., tandis que la Colombie et la Türkiye ont présenté les écarts les plus importants en faveur des hommes, avec une différence respective de 3.9 et 5.6 p.p. En Hongrie et au Mexique, les taux de chômage des femmes et des hommes ont été égaux.



En octobre 2024, le taux de chômage est resté stable pour les jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans) ainsi que pour les travailleurs âgés de 25 ans et plus. Atteignant 11.3 % en octobre, le taux de chômage des jeunes a été supérieur de 7.2 p.p. au taux de chômage des travailleurs âgés de 25 ans et plus et a augmenté de plus de 1.0 p.p. par rapport à septembre en Lettonie, en Colombie, en Corée, en Australie et en Grèce.



Le taux de chômage des jeunes a été supérieur à 20 % dans 9 pays de l'Ocde en octobre (ou au cours de la dernière période disponible). En revanche, avec des taux inférieurs ou égaux à 4.0 %, le Japon et Israël ont enregistré les taux les plus bas de la zone Ocde.



Adou FAYE