Zone Ocde : Un rebond de 9,0% enregistré au troisième trimestre de 2020

Selon un communiqué de presse de l’Ocde, parmi les sept grandes économies, le Pib au troisième trimestre a rebondi le plus fortement dans les économies qui ont également connu les plus fortes baisses au deuxième trimestre: 18,2% en France (après une contraction de 13,7%), 16,1% en Italie (après une contraction de 13,0%) et 15,5% au Royaume-Uni (après une contraction de 19,8%).



Le Pib a également rebondi dans toutes les autres grandes économies: au Canada (de 10%, après une contraction de 11,5% au trimestre précédent), en Allemagne (8,2% après moins 9,8%), au Japon (5,0%, après moins 8,2%) et aux États-Unis (7,4% après moins 9,0%).



Dans la zone Euro et dans l'Union européenne, le Pib a augmenté respectivement de 12,6% et 11,6%, après des contractions de 11,8% et 11,4% au trimestre précédent.



Le Pib est resté nettement inférieur aux niveaux de l'année précédente dans l'ensemble de la Zone Ocde (moins 4,1%) et dans les sept grandes économies, les États-Unis enregistrant la plus faible baisse annuelle (moins 2,9%) et le Royaume-Uni la plus grande (moins 9,6%).



Coopérant avec plus d'une centaine de pays, l'Ocde est un forum stratégique international qui s'emploie à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.

