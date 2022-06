Zone Ocde : l’inflation atteint 9,2% en avril dernier

Selon un communiqué de presse, hors alimentation et énergie, l’inflation en glissement annuel a augmenté

pour atteindre 6,3% en avril 2022, après 5,9% en mars 2022.



Selon la même source, l’inflation des prix de l’alimentation dans la zone Ocde a continué à augmenter fortement pour atteindre 11,5% en avril 2022, après 10,0% en mars. Les prix des services ont accéléré dans la plupart des pays de l’Ocde avec une augmentation de 4,4% en glissement annuel en avril en moyenne sur 33 pays de l’Ocde, après 3,9% en mars. Ces hausses des prix de l’alimentation et des services, précise-t-on, ont été partiellement compensées par un ralentissement temporaire de la hausse des prix de l’énergie, qui a atteint 32,5% en glissement annuel en avril, soit 1,2 points de pourcentage de moins qu’en mars.



L’évoluation des prix a varié d’un pays à l’autre. Neuf pays de l’Ocde ont connu un taux d’inflation à deux chiffres, les taux les

plus élevés ayant été enregistrés en Turquie et en Estonie. L’inflation a en revanche diminué dans cinq pays de l’Ocde, parmi lesquels l’Espagne, l’Italie et les États-Unis. Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’Ocde est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.



Adou Faye



Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-L-inflation-atte...