Zone UEMOA : La BCEAO maintient son taux directeur à 3,5%

Les banques commerciales de l’Afrique de l’Ouest, pourront continuer à recevoir de l’argent de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), à un taux de 3,5%. C’est la principale information issue hier de la première session ordinaire du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au titre de l’année 2024, qui s’est ouverte, ce mercredi 6 mars 2024, au siège de l’institution à Dakar, sous la présidence de Jean-Claude Kassi Brou. Pour les profanes, la Banque centrale prête de l’argent régulièrement aux banques commerciales pour alimenter le marché de crédit, relate "Le Témoin".



Le taux de prêt appelé taux directeur est fixé à un certain niveau, permettant aux banques commerciales de pouvoir prêter à un taux acceptable sur le marché. En résumé, si une banque centrale augmente son taux directeur, les banques commerciales augmentent leurs taux d’intérêt et l’emprunt devient plus coûteux.



Ce mercredi, le Comité de politique monétaire de la Bceao a maintenu son principal taux directeur à 3,5% et le taux d’intérêt sur le guichet de paiement marginal, à 5,5% ” Cette décision tient essentiellement compte de l’atténuation de la croissance inflationniste et de l’amélioration des comptes extérieurs de l’Union ”, a-t-il affirmé ce mercredi 6 mars.



Le gouverneur de la BCEAO a par ailleurs informé que sur l’année 2023, la croissance de l’union s’est située à 5,6%, après 5,7% en 2022. Elle devrait s’accélérer en 2024, pour s’établir à 6,5%.