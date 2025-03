Zone UEMOA : La Côte d’Ivoire reste le premier fournisseur du Sénégal, au mois de janvier 2025

Selon la même source, elles représentent 0,8% de la valeur totale des importations de biens, soit un repli de 0,2% en variation mensuelle.



La Côte d’Ivoire reste le premier fournisseur au niveau de cette zone, avec une part de 83,8%, soit un repli de 0,1% comparé au mois de décembre 2024.



Les principaux produits importés de ce pays sont les « fruits et légumes comestibles » (16,8%) , les « matières plastiques et artificielles » (6,2%) et les autres sucres (4,7%).

Adou FAYE





Source : Selon la Direction de la prévision et des études statistiques (Dpee), les importations de biens au mois de janvier 2025 du Sénégal, au niveau de la zone UEMOA, sont estimées à 6,7 milliards FCfa, contre 4,7 milliards le mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Zone-UEMOA-La-cote-d-Ivoir...

