Zone UEMOA-Technologie: Alain Cossi GBAGUIDI, un entrepreneur béninois atypique multicàrtes Directeur de Digital World Technologie, Alain Cossi GBAGUIDI est aussi fondateur et Président du Club DSI Bénin. L’homme est doté d’une large expérience et d’un relationnel solide dans le sérail des informaticiens béninois, depuis le 20 Août 2016, date de création de sa structure.

Sous son leadership, le Club DSI, fort de près de 120 membres en 2018, a étoffé ses activités. Enregistré au Bénin, le Club Dsi Bénin que dirige Alain Cossi, est la 1ère organisation dans son domaine et regroupe plus de 70 décideurs informatiques d’entreprises privées, d’entités publiques, d’organisations non gouvernementales et internationales, localisées sur tout le territoire du pays.



Formé au Centre Songhaï de Savalou en 2005, Alain Cossi, de 2006 à 2008, a effectué un stage pratique dans le même centre. «Mécaniser la production» reste son challenge. Il y croit comme à la prunelle de ses yeux. C’est sa deuxième facette d’entrepreneur agricole.



À son actif, Alain Cossi GBAGUIDI, possède déjà des pompes submersibles, des tubes et quelques arroseurs. Le jardin se trouve à Savalou, dans le quartier Houèto, dans le département des Collines.



Il utilise des déchets de coton, pour fertiliser le sol, par opposition aux excréments de poulets, et, a également fabriqué des planches, qu’il habille et traque. Aussi, utilise-t-il des méthodes traditionnelles pour lutter contre les ravageurs. Le site possède plusieurs puits répartis sur ses 1600 m2.



Casquette politique, il la vit et carbure à fond. Il démontre sa force de frappe, lors des municipales et communales dernières, en s’adjugeant haut la main la circonscription municipale du 8e arrondissement de Cotonou. On lui prête ce coup de pouce, qui a favorisé le sacre de l’Up (Union Progressiste) pour le contrôle de la municipalité de la Cotonou.











