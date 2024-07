Zone Uemoa : Accroissement des prix des principales matières premières exportées par les pays membres

Selon la Bceao qui donne l’information, pour les principales matières premières exportées par les pays de l’Union, les prix se sont accrus pour le cacao (+170,2%), le café (+47,2%), le caoutchouc (+26,3%), l’or (+18,2%) et la noix de cajou (+17,6%).



«En revanche, les prix du coton se sont repliés de 5,2% sur la même période. Concernant l’indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l’Union, il a enregistré une légère hausse de 0,1% au cours du mois sous revue, après une augmentation de 1,9% en avril 2024. Ce renchérissement est imprimé notamment par l’accroissement du prix du blé (+7,0%), des huiles (+5,0%) et du lait (+4,2%), atténué par la stabilité des cours du riz et la baisse du prix du sucre (-25,1%) », explique la Bceao.



L’institution informe que les principaux indices boursiers internationaux se sont tous inscrits en hausse au cours du mois de mai 2024, comparativement à la même période de l’année précédente. Les hausses les plus importantes sont enregistrées au niveau du Nasdaq Composite (+29,4%), du Standard & Poor's 500 (+26,3%), du Nikkei 225 (+24,6%), de l’EuroStoxx 50 (+18,2%), du DAX (+18,1%), du Dow Jones Industrial (+17,6%) et du CAC 40 (+12,6%).



Sur le marché des changes, la monnaie européenne s’est appréciée sur un an, vis-à-vis du yen japonais (+14,3%), du yuan chinois (+3,5%) et du dollar américain (+1,6%). En revanche, elle s’est dépréciée par rapport à la livre sterling (-1,2%). Au plan de la politique monétaire , les taux d’intérêt des principales banques centrales, notamment la Réserve Fédérale américaine (Fed), la Banque d’Angleterre (BoE) et la Banque Centrale Européenne (Bce) sont restés inchangés en mai 2024.



Adou Faye







Source : https://www.lejecos.com/Zone-Uemoa-Accroissement-d...

