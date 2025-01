Zone Uemoa : Amélioration de 98,3 milliards FCfa de la liquidité propre des banques

Selon la Bceao qui donne l’information, cette évolution résulte des versements nets de billets aux guichets des banques (+532,3 milliards) et du solde positif des opérations des banques avec les Trésors (+365,4 milliards). Les sorties de ressources induites par le solde négatif des transferts nets effectués par les banques (-799,4 milliards) ont atténué l’évolution favorable des facteurs autonomes.



Sur la même période, ajoute la même source, les concours de la Banque centrale aux banques ont augmenté de 76,6 milliards pour se situer à 8.708,2 milliards à fin septembre 2024. Cette évolution reflète principalement la hausse des concours sur le guichet hebdomadaire (+196,8 milliards). Les encours de refinancement sur les guichets mensuels, des Obligations de Relance et de prêt marginal se sont repliés respectivement de 74,0 milliards, 25,0 milliards et de 20,5 milliards. Ainsi, la liquidité bancaire a augmenté de 174,8 milliards entre fin juin 2024 et fin septembre 2024.



Les réserves requises des banques, sur la période de constitution allant du 16 août au 15 septembre 2024, se sont chiffrées à 1.210,3 milliards. Sur cette même période, les réserves constituées par les banques sont ressorties, en moyenne, à 2.649,5 milliards, dépassant de 1.039,2 milliards le niveau minimum exigé.



Sur la période précédente de constitution des réserves allant du 16 mai au 15 juin 2024, l’excédent de constitution de réserves était ressorti à 1.037,4 milliards.



Adou Faye

Sur le troisième trimestre 2024, la liquidité propre des banques de l’Uemoa, définie comme la trésorerie des banques hors refinancement de la Bceao, s’est améliorée de 98,3 milliards.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Uemoa-Amelioration-de...