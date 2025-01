Zone Uemoa : Baisse de 0,9 point de pourcentage du taux d’inflation en novembre 2024

Selon la Bceao qui donne l’information dans son « Bulletin mensuel des statistiques », après 7 mois au-dessus de 3%, l’inflation revient ainsi dans la zone cible de 1% et 3% retenue par la Banque centrale.



Le taux d'inflation sous-jacente, calculé en excluant les prix des produits frais et de l'énergie, ajoute la Bceao, est ressorti à 1,8% en novembre 2024, contre 2,3% un mois plus tôt. L’analyse par fonction montre que la décélération de l’inflation est observée principalement au niveau de la composante des produits alimentaires dont la contribution globale à l'inflation totale est passée de 2,1 pdp en octobre 2024 à 1,5 pdp en novembre 2024.



Cette évolution est également portée par le ralentissement relevé dans la progression de la composante “logement” (+2,9% contre +3,2% en octobre).



Adou Faye

