Zone Uemoa : Hausse de 7,4% du niveau général des prix à la consommation en 2022

Le Sénégal a connu une hausse de 9,7% en 2022 contre 2,2% en 2021. La hausse la plus importante a été enregistrée au Burkina Faso avec 14,1% au cours de la même période. Le Bénin est le pays qui a enregistré la plus faible hausse avec 1,4% en 2022.



Cette évolution, explique la Bceao, a été principalement imprimée par l’accroissement des prix des produits alimentaires, dont la contribution à l'inflation totale s’est élevée à +5,6 points de pourcentage, contre +2,7 points de pourcentage un an plus tôt. Le renchérissement des produits alimentaires résulte essentiellement de la baisse de la production céréalière de la campagne agricole 2021/2022 dans l’Union, couplée aux difficultés d’approvisionnement des marchés, subséquentes à la persistance des crises sécuritaires dans certains pays de la zone.



Cette progression des prix s’explique également par le renchérissement des cours mondiaux des denrées alimentaires et des produits pétroliers exacerbé par la crise russo-ukrainienne. Le taux d'inflation sous-jacente, qui mesure l'évolution du niveau général des prix hors produits frais et énergie, s'est établi à 4,9% en 2022, contre 2,9% l'année précédente, en lien avec le renchérissement des produits alimentaires qui entrent dans le champ de l’indice sous-jacent, notamment les huiles, le lait, les légumes secs, les farines et la viande. Cette accélération traduit également la progression des prix des services de transports, de restauration et de loisirs.



Source : La Bceao a publié en mars dernier, un rapport sur l'évolution des prix à la consommation dans l'Uemoa en 2022 et perspectives. Dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), la Bceao informe que le niveau général des prix à la consommation dans l'Uemoa a enregistré une hausse, en moyenne, de 7,4% en 2022 après une réalisation de 3,6% en 2021.

