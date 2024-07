Zone Uemoa : La Côte d’Ivoire reste le premier fournisseur du Sénégal

Elles représentent 1,8% de la valeur totale des importations de biens, soit une hausse 0,6 point de pourcentage.



Durant cette période, la Côte d’Ivoire reste le premier fournisseur du Sénégal, avec une part de 89,4%, en progression de 10,3 points de pourcentage, comparé au mois précèdent.



Les principaux produits importés de ce pays partenaire sont les « huiles et graisses animales et végétales » (22,1%), les « papiers, cartons et applications » (11,4%) et les « produits des industries para-chimiques » (7,6%).

Au niveau de la zone UEMOA, au mois de mai 2024, les importations de biens du Sénégal ont connu une progression de 66,0% (+4,5 milliards), pour se situer à 11,2 milliards, comparé au mois précédent, indique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

