Zone Uemoa : Progression de 5,4% du Pib sur un an

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Bceao qui donne l’information, l’indicateur du climat des affaires, qui synthétise les opinions des chefs d’entreprise, est demeuré au-dessus de sa tendance de longue période en se situant à 101,1 points. «Cette évolution traduit le maintien de la confiance des chefs d’entreprise dans l’orientation favorable de la conjoncture. L’acquis de croissance, qui est une indication du niveau minimum de croissance qui serait atteint en fin d’année, est évalué à 3,4% au premier trimestre 2023 », informe la Bceao.



La croissance du Pib en volume dans l’Union résulte du maintien de la bonne orientation de l’activité économique notamment dans les secteurs secondaire et tertiaire. La contribution du secteur secondaire s’est accrue en passant de 0,6 point de pourcentage (pdp) au quatrième trimestre 2022 à 0,7 pdp au cours du trimestre sous revue.



La contribution à la croissance du secteur tertiaire s’est, quant à elle, établie à 3,4 pdp au premier trimestre 2023 contre 3,3 pdp au trimestre précédent. En revanche, la contribution du secteur primaire s’est légèrement repliée à 1,3 pdp au premier trimestre 2023 contre 1,4 pdp au quatrième trimestre 2022.



Adou Faye





Source : L’activité économique au sein de l’Uemoa est restée dynamique au premier trimestre 2023, avec une progression de 5,4% du Pib sur un an, après 5,3% le trimestre précédent.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Uemoa-Progression-de-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook