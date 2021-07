Zone Uemoa : Renforcement généralisé de l'activité économique au mois de mai 2021

En effet, la Bceao note dans son dernier numéro de son rapport intitulé « Note mensuelle de conjoncture économique », que le taux de croissance des activités industrielles, en glissement annuel, s'établit à 11,9% après une réalisation de +15,6% en avril 2021.



Dans la foulée, l’institution souligne que les activités commerciales et la production des services marchands ont connu de forte croissance de 20,7% et 18,7%, respectivement. A l’en croire, l’indice des services financiers a enregistré une hausse de 9,0% sur la période sous revue.

