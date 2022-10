Zone des Niayes : les occupations irrégulières inquiètent les services forestiers L’‘’occupation irrégulière’’ de la zone des Niayes (ouest), un poumon agricole rongé par l’urbanisation, préoccupe les eaux et forêts, a indiqué le colonel El Hadji Malick John, chef du secteur de Tivaouane.

‘’Ici dans la zone des Niayes, beaucoup d’infractions sont relevées à ce niveau avec des occupations irrégulières’’, a dit le colonel John lors d’un entretien avec l’APS.



Selon lui, la plupart de ces bâtiments dans la zone sont des occupations irrégulières. Ses services essaient autant que faire se peut de ‘’briser cet élan’’ qui consiste à occuper l’espace du domaine classé, ajoute-t-il.



Plus des deux tiers des contentieux du département sont constitués de litiges fonciers, renseigne-t-il, notant que ses services font tout pour décourager les auteurs de ces spéculations.



Ils y veillent en faisant de la police maraîchère, en servant des sommations, ou en stoppant carrément des activités irrégulières, liées à la construction dans les espaces dédiés à l’agriculture et au maraîchage, note le colonel El Hadji Malick John.



