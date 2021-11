Zones de pâturage: Des concertations entre l’Administration territoriale, les collectivités territoriales, les agriculteurs et éleveurs, sollicitées

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République demande au Ministre de l’Intérieur de faire organiser dans chaque région (au niveau départemental) des concertations entre l’Administration territoriale, les collectivités territoriales, les agriculteurs et éleveurs, afin d’avoir une cartographie nationale des préoccupations en matière de préservation des cultures et des zones de pâturage.



Il demande aux Ministres en charge de l’Intérieur, de l’Agriculture, de l’Elevage et des Collectivités territoriales, d’organiser, en décembre, une réunion nationale spéciale, avec les autorités administratives, les services compétents de l’Etat et les acteurs agriculteurs et éleveurs, en vue d’actualiser l’aménagement durable des parcours de bétail et la définition des zones de pâturage en tenant compte des saisons, ainsi que des périodes de culture et de récolte.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos