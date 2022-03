Zoom sur le Colonel Fatou Bintou Ndiaye, Inspectrice principale des Douanes

Inspectrice principale des Douanes, Chef des sections d’écriture du bureau de dédouanement des produits pétroliers, le Colonel Fatou Bintou Ndiaye affirme avoir choisi ce métier par passion. « Quand j’étais en maîtrise, j’ai eu à être en contact avec des agents des Douanes sur les recherches que je faisais et ils m’ont beaucoup apporté et je me suis dite qu’il y a de la matière dans ce métier », explique-t-elle. Et donc, ajoute Mme Ndiaye: « Quand j’ai réussi le concours d’entrée à l’Ena, j’ai discuté avec mon père qui m’a dit de choisir ce que j’aimais réellement et c’est là où m’est venue le choix ».

Mariée et mère de trois enfants, elle revient sur comment elle se bat pour l'éducation de ses enfants...

