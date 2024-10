Zoom sur le volet phare du « Sénégal 2050 » : Le numérique au cœur d’une ambition Le nouveau document de politique nationale de développement "Sénégal 2050", présenté à Diamniadio, ambitionne de faire du numérique, un moteur essentiel de l’économie sénégalaise. Victor Ndiaye, président du cabinet Performances Group, a souligné que le numérique est désormais le pilier de l’économie mondiale, et le Sénégal veut suivre cette voie, en promouvant une adoption généralisée des technologies digitales. Avec l'APS, voici en synthèse, les grands axes de ce volet.

Axes principaux de la stratégie numérique



• Identité numérique et digitalisation du foncier : Chaque citoyen disposera d’une identité numérique fiable. Les biens immobiliers et fonciers seront digitalisés, afin de garantir une meilleure équité en matière d'accès à la terre et d'améliorer la justice fiscale.



• Accès à Internet : L’objectif est de fournir un accès universel et abordable à l’internet haut débit pour la population.



• Numérisation des services publics : Les administrations publiques ainsi que de nombreux secteurs de l’économie, seront entièrement numérisés.



• Promotion de champions nationaux : L’État encouragera l’émergence d’entreprises locales innovantes, pour rivaliser avec des géants mondiaux comme Google ou Facebook.



• Renforcer l’innovation et la souveraineté technologique



Souleymane Diallo, Directeur général de la planification économique, a insisté sur la nécessité de placer l’innovation scientifique et technologique, au cœur du développement. Selon lui, ces efforts sont essentiels pour assurer la souveraineté économique du Sénégal. Il a affirmé que l’État renforcera les structures de recherche et d’innovation, tout en soutenant les jeunes talents évoluant dans le secteur numérique.



Le programme "Sénégal 2050" marque ainsi une ambition forte de positionner le numérique comme levier de transformation socio-économique et de garantir l'indépendance technologique du pays.



