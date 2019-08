$candale à Louga : Il se tape une pr0stituée et se fait voler 300 000 FCfa au moment de… L’affaire fait encore grand bruit à Louga. Coumba Ndiaye, la trentaine et prostituée de renom, a dérobé 300 000 FCfa à son client D.S, après une partie de jambes en l’air. Elle a été arrêtée à la suite d’une plainte de ce dernier. Les faits remontent à mardi dernier, selon "L’Observateur" qui revient sur ce dossier sulfureux. L’affaire a été appelée, mercredi dernier, à la barre du tribunal de Grande instance de Louga. Elle a été condamnée à 2 mois de prison ferme pour vol et abseñce de carnet sanitaire.



Aveux circonstanciés de la victime

« Le mardi passé, pendant que je discutais avec un ami, une jeune dame nous a trouvés devant la porte. Faisant semblant de nous connaître, elle a commencé à discuter avec nous.



Sans arrière-pensée, nous avons échangé avec elle sur plusieurs sujets. À quelques minutes de la prière du crépuscule, mon ami est rentré chez lui et je suis parti dans les toilettes pour faire mes ablutions. Quand je suis revenu, j’ai vite remarqué que mon calepin posé sur la table, a été déplacé. Lorsque j’ai ouvert, j’ai constaté qu’une partie de l’argent que j’y avais gardé, a été dérobée par la dame qui avait déjà pris la fuite. »



Coumba Ndiaye plaide coupale sans sourciller



« Effectivement, c’est moi qui ai volé les 300 000 Fcfa. Mais, les faits se sont déroulés dans sa chambre et non dans son magasin, comme il veut le faîre croire. Il m’avait invitée chez lui pour une partie de jambes en l’air, moyennant 5000 FCfa. Lorsque nous avons fini, il s’est retiré dans les toilettes pour se laver et j’en ai profité pour emporter une partie de l’argent qu’il avait gardé dans son calepin. Après, j’ai pris la fuite. J’avais confié une partie de l’argent, à savoir 200 000 FCfa, à un ami. J’ai acheté des habits avec le reste ».











