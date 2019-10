l23 octobre 1940: Anniversaire du Brésilien Edson Arantes do Nascimento dit Pelé Pelé, Edson Arantes do Nascimento de son vrai nom, né le 23 octobre 1940 à Três Corações au Brési,l est un footballeur évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 au milieu des années 1970. Il est également acteur, scénariste et producteur.

Edson Arantes do Nascimento est une figure majeure du football et fréquemment présenté comme le meilleur joueur de l'histoire, il est le seul footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises, en 1958, 1962 et 1970, avec la sélection brésilienne.



Pelé dispose d'un palmarès exceptionnel avec les deux clubs professionnels qu'il a connus (Santos FC et New York Cosmos) dont la Coupe intercontinentale (1962 et 1963), la Copa Libertadores (1962 et 1963), le championnat des États-Unis (1977) et, à onze reprises, le championnat de São Paulo dans les années 1950 et 1960.



I a plusieurs récompenses individuelles comme le prix d'athlète du siècle par le CIO, joueur du XXe siècle par la FIFA et le ballon d'Or d'honneur le 13 janvier 2014. Il fait partie de l'équipe mondiale du XXe siècle.

