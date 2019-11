" le Sénégal devrait s'inspirer du modèle rwandais en country branding " selon Diene Marcel Diagne

Le PDG de semer holding Diene Marcel Diagne estime que ce que le pdt macky Sall a réalisé en terme d'infrastructures concrète en 7 ans, Paul kagame du Rwanda n'a pas fait le 10 em, toutefois mr Diagne trouve que le Sénégal devrait s'inspirer du modèle Rwandais en " country branding" car avec ce concept le Rwanda a su bien se placer sur l'échiquier mondial, tout simplement par une bonne gestion de son image de marque à travers une stratégie bien pensée pour promouvoir ses biens et services ,stimuler son tourisme , accroître son commerce, attirer des investissements directes étrangers et des talents.



Le PDG de semer holding en veut pour preuve le sponsoring sur la manche du maillot d'Arsenal qui est vu de 35 millions de fois par jour a permis au Rwanda d'engranger des retombés en moins de deux ans ,36 millions de livres sterling,soit 2O % de plus que les 3o millions investis précise Mr Diagne

