vIDEO - Visite de Thierno Madani Tall à Serigne Babacar Sy Mansour: El Hadj Malick Sy, parrain de la prochaine Ziarra Omarienne de Dakar

Dans le cadre du Mawlid 2019, Thierno Madani Tall et une forte délégation oumarienne ont effectué une visite auprès du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour.



Reçu avec les honneurs, Thierno Madani, accompagné de son frère, Imam Seydou Nourou, a remercié le Khalife Général, Serigne Babacar Sy, et lui réitéra l’engagement de la famille oumarienne à préserver l’héritage de Cheikh Ahmed Al Tidiane Al Chérif, tout en rappelant les liens historiques et familiaux qui lient la famille d’Elhadj Oumar Foutiyou Tall à celle de El Hadj Malick Sy.



D’ailleurs, il a évoqué des occasions où le Khalife général des Tidjanes les a accueillis avec égard à Paris, lors d’événements religieux pendant lesquels ils se sont retrouvés. Ce qui l’a beaucoup touché.



« Nous vous transmettons les salutations du Khalife Thierno Bachir Tall, Khalife de la Famille Oumarienne et profitons ainsi de cette visite pour vous annoncer que la famille d’Elhadj Malick Sy et descendants, seront les parrains de la ziarra annuelle de Thierno Saïdou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall qui se tiendra du 24 au 27 Janvier 2020 », informe l’Imam Thierno Saïdou Nourou Tall, porte-parole de la délégation.



Et d’ajouter : « Cette ziarra marquera les 40 ans de la disparition de Thierno Saïdou Nourou Tall et nous savons les liens étroits entre la famille d’El Hadj Malick au vénéré petit fils d’Elhadj Omar. C’est pour cette raison que le Khalife Thierno Madani a décidé de faire de vous les parrains de cette édition ».





Pour sa part, Serigne Babacar Sy Mansour n’a pas manqué d’exprimer son profond contentement et de remercier la famille omarienne pour cette visite, qui est une longue tradition, tout en rappelant les fondements de la confrérie Tidjane au Sénégal pour laquelle El Hadj Oumar Foutiyou Tall a été un parfait ambassadeur.



Il a dit également sa fierté d’être en étroits liens avec la famille omarienne. Se disant surtout très touché par le parrainage, Serigne Babacar Sy Mansour va exprimer toute sa reconnaissance à la famille Omarienne d’avoir suivi le chemin tracé par le vénéré Thierno Mountaga Tall, afin de sauvegarder l’héritage spirituel de la Tarikha Tidjane au Sénégal. « C’est un honneur pour la famille d’El hadj Malick et nous sommes très touchés par ce choix. Nous sommes très honorés », s’est-il réjoui.



Pour la suite, Thierno Madani Tall et sa délégation ainsi que le Khalife général des Tidjanes et les fidèles ont prié pour un Sénégal de paix.

