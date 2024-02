vSérénité et Responsabilité : Macky Sall et l'Alliance Pour la République Face aux Défis Électoraux du Sénégal Le discours du Chef de l'État sénégalais, SEM Macky SALL, du 3 février 2024, a marqué un moment crucial dans la vie politique du pays. En pleine période électorale, le président a réaffirmé son engagement envers la Constitution et la stabilité nationale, tout en faisant preuve de sérénité et de responsabilité face à des défis majeurs.



Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Février 2024 à 21:55 | | 0 commentaire(s)|

La Posture Républicaine de Macky SALL:



Le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance Pour la République (SEN) s'est félicité de la constance du président SALL dans son approche républicaine. Le refus de s'immiscer dans un différend entre le pouvoir législatif et judiciaire témoigne d'une volonté de préserver l'indépendance des institutions et de respecter la séparation des pouvoirs. Cette décision intervient dans un contexte délicat, quelques jours avant l'élection présidentielle du 25 février 2024.



La Réponse Institutionnelle:



Le Conseil constitutionnel a réagi face aux accusations de corruption de juges en affirmant la nécessité d'une enquête approfondie selon les procédures légales et constitutionnelles. De même, l'Assemblée nationale a mis en place une Commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le processus de vérification des candidatures, soulignant l'importance de garantir l'intégrité du processus électoral.



L'Appel au Dialogue:



Le SEN a exprimé son soutien à la décision du Président d'abroger le décret convoquant le corps électoral, soulignant l'importance du dialogue ouvert pour réunir les conditions d'une élection libre, transparente et sincère. L'appel à la participation de tous les acteurs vise à instaurer un climat propice à la tenue d'élections crédibles.



La Préoccupation pour la Crédibilité Électorale:



Les accusations de corruption de juges et la polémique sur la bi-nationalité d'une candidate ont créé une situation inédite, suscitant des préoccupations quant à la crédibilité et la sincérité du scrutin. Le SEN souligne l'importance de régler ces questions dans le respect des normes démocratiques.



Conclusion:



En concluant son message, le Secrétariat Exécutif National salue le sens élevé des responsabilités du Président SALL et appelle à un renforcement de l'intégrité du système électoral par le dialogue et la concertation. Tout en exprimant sa confiance dans la tradition sénégalaise d'élections libres et transparentes, le SEN invite les citoyens à contribuer à la consolidation de la démocratie pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook