« Dialogue tripartite : Olivier Boucal optimiste pour une trêve syndicale »

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2025 à 13:42

Sénégal Atlanticaactu/ Olivier Boucal/ Serigne Ndong Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a exprimé sa satisfaction concernant les discussions qui ont eu lieu lors de la réunion tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, organisée jeudi au Grand Théâtre. D'après lui, cette rencontre a posé les fondements d'un dialogue authentique et constructif. Il souhaite que les syndicats accèdent positivement à l'appel à la trêve lancé par le Premier ministre Ousmane Sonko. « Tous les participants ont été attentifs et ont exprimé leurs préoccupations. Le gouvernement a pris bonne note et nous pensons que, grâce aux comités techniques mis en place dans le cadre de ce dialogue, nous parviendrons à des solutions adaptées à chacun », a déclaré Olivier Boucal sur les ondes de Sud FM. Le ministre de la Fonction publique souligne l'importance de la concertation pour éviter les tensions sociales. « Les syndicats sont déjà à l'écoute parce qu'on ne peut pas construire un Etat dans la violence et dans discorde. C'est pourquoi le Premier ministre a décidé de les rencontrer et à poser les jalons pour montrer que le gouvernement est très ouvert, prêt à négocier et à discuter avec les partenaires sociaux. Nous devons comprendre le contexte social et l'héritage dont nous disposons pour consolider les acquis », a-t-il affirmé.



Source : https://atlanticactu.com/dialogue-tripartite-olivi...

