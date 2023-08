« Navétanes » à Diass: Plus de 20 millions FCfa distribués à 47 ASC et clubs de la commune Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2023 à 01:30 | | 0 commentaire(s)|

La mairie de Diass a procédé ce week-end à la remise de subventions aux ASC et à d’autres équipes de la commune, qui s’activent dans différentes disciplines sportives. Avec une enveloppe de plus de vingt millions F Cfa, la municipalité accompagne la jeunesse, conformément aux compétences transférées aux collectivités locales. Le championnat national populaire ou […] La mairie de Diass a procédé ce week-end à la remise de subventions aux ASC et à d’autres

Le championnat national populaire ou « Navetane », joué durant les vacances, est souvent émaillé de violence. A l’occasion de la traditionnelle cérémonie de remise des subventions aux ASC, l’édile de la commune de Diass a intégré les écoles de football et les clubs d’arts martiaux de la localité pour une meilleure prise en charge de la jeunesse.

commune de Diass. Nous avons saisi le prétexte du démarrage des phases du championnat national populaire « Navétanes) », pour au-delà du football, toucher d’autres disciplines. C’est sur la base des compétences transférées aux collectivités locales que nous avons accompagnés notre jeunesse », déclare Mamadou Ndione. Ainsi plus de 47 ASC et les clubs de la commune ont été subventionnés et équipés. Par ailleurs, il a profité de la présence des jeunes pour les inviter à cultiver la paix, et la justice.

« Le milieu navétanes est un milieu qui rassemble la jeunesse, autour d’idéaux, de paix, de justice et il est normal que l’on profite de cette occasion pour demander aux différents acteurs, notamment les présidents d’ASC et de zones de prendre leurs responsabilités par rapport aux pratiques occultes, qui sont souvent vecteurs de la violence. Nous avons profité de l’occasion pour insister sur le fait fédérateur que doit être le sport », sensibilise-t-il. En sus, le maire a annoncé le démarrage des travaux du stade municipal de mille places, d’un financement de la municipalité à hauteur de 400 millions de franc cfa.

Diégane DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/navetanes-a-diass-plus-de-20-m...

