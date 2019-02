​Après Kaolack et Guinguinéo, Ousmane Sonko à Bambey ce mardi

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019

Le candidat de la la coalition SONKOPRESIDENT, Jotna Li Ñepp Bokk Ñepp Jotci; Ousmane Sonko fera un périple avec une caravane et un meeting qui va le conduire à Gossas, Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar, Mbirkilane et Bambey ce mardi 5 Février.



Le meeting la coalition SONKOPRESIDENT, Jotna Li Ñepp Bokk Ñepp Jotci; aura lieu à Bambey.



