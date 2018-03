​Chelsea-Barça : Willian veut bloquer Messi et miser sur les contres.

Willian a annoncé les intentions de Chelsea FC à l'heure de retrouver le FC Barcelone ce mercredi soir au Camp Nou. Un plan anti Messi a ainsi été concocté par les Blues pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions.



Les intentions des joueurs de Chelsea FC sont claires avant ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. A l'instar de Antonio Conte mardi soir, Willian était lui aussi présent en conférence de presse de veille de match. Il a dans un premier temps évoqué le plan pour défendre face au Barça. Il a notamment été question d'un verrouillage de Lionel Messi.



"Nous connaissons les qualités de Messi et du FC Barcelone. Ils ont beaucoup de joueurs de grande qualité, mais nous devrons bien entendu garder nos yeux sur Messi, parce qu'il est immense et qu'il peut faire ce qu'il veut sur le terrain. Donc nous devons nous préparer à le surveiller lui, mais aussi l'équipe du Barça dans sa globalité", a en premier lieu évoqué Willian.



L'attaquant de Chelsea FC s'est par la suite penché sur les intentions offensives des Londoniens pour cette rencontre retour contre le Barça. L'atout numéro un des troupes de Antonio Conte, sera ainsi le contre. "Nous savons que le terrain est grand au Camp Nou. Nous devrons rester ensemble et essayer de ne pas concéder de but, tout en partant en contre-attaque", a conclu Willian mardi soir devant la presse.

