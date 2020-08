​Corona-désastre : Les corps de cinq Congolais bloqués à Dakar

Installés dans notre pays où ils gagnaient leur vie, des Congolais décédés à Dakar sont bloqués en raison de l’arrêt des vols. Leurs corps sont attendus au Congo où l’attendent leur dernière demeure mais, à cause du Covid 19 aucun vol n’est autorisé. Ces corps, au nombre de cinq, devront donc rester en attente pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d’être rapatriés. Les Congolais de Dakar déplorent le fait et en appellent aux autorités afin qu’elles puissent trouver une solution.

Par ailleurs, dakarposte a appris de bonnes sources que d’autres Congolais, des cadres de plusieurs entreprises sénégalaises ou étrangères qui travaillent dans notre pays, sont également restés bloqués au Congo où ils s’étaient rendus pour une raison ou une autre et, si l’arrêt des vols se poursuit, certains d’entre eux pourraient même perdre leur emploi.

Aussi la communauté congolaise du Sénégal crie son désarroi et lance un appel pressant aux autorités sénégalaises et congolaises afin qu’une solution rapide soit trouvée pour le rapatriement des corps de leurs compatriotes décédés et du retour vers Dakar de leurs cadres bloqués à Brazzaville.

Source : https://www.dakarposte.com/​Corona-desastre-Les-...