#​Coronavirus - Un autre Sénégalais venu d’Italie suspecté du Covid-19

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mars 2020 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu’on n'a pas fini de parler du Sénégalais venu d’Italie porteur du coronavirus et qui a contaminé cinq (5) membres de sa famille, un autre venu du même pays est suspecté de Covid-19. Des analyses sont en train d’être faites suite aux prélèvements effectués sur lui.



Cette fois-ci, le cas confiné n’est pas de la ville sainte de Touba où la psychose est bien installée depuis l’annonce des cas confirmés et des cas suspects, lui, il a été localisé dans la banlieue dakaroise, rapporte "Libération".

