​Coumba Gawlo Seck : « les femmes doivent prendre leur destin en main »

« En Afrique les femmes sont souvent laissées en rade par la société parce qu’elles ne travaillent pas. Et il faut faire comprendre à la femme qu’elle doit prendre son destin en main, qu’elle doit avoir son autonomie et son indépendance parce que c’est cela qui lui donne sa dignité » a lancé ce latin à la Cité Claudel, la Diva de la musique sénégalaise, lors du forum dans le cadre de la première Edition du « chant des Linguères ».



Un programme initié par Coumba Gawlo Seck pour défendre les droits de la femme à travers la musique. Une manière d’inviter les femmes chanteuses a véhiculé leur message à travers la musique d’où l’appellation le « Chant des Linguères ».



Le forum a été une occasion pour la voix d’or sénégalaise d’invite plusieurs chanteuses africaine venues de 6 pays comme le Mali, Tchad, Niger, Mauritanie, Cote Ivoire... Afin d’être les portes paroles de cette initiative cette année.



Les thèmes de cette première Edition sont la promotion de la Dividende Démographique et l’économie des femmes. Des sous thèmes seront aussi traites comme l’Education, un volet primordiale cette années avec le constat de la non scolarisation de la femme.



Un programme qui se veut novateur sera étale en 4 jours avec une soirée de Gala en présence de plusieurs personnalités d’Afrique mais aussi une journée de sensibilisation dans la banlieue afin de toucher plusieurs cibles.

Pour Coumba Gawlo, « Chant des Linguères » est une manière de faire de Dakar la vitrine internationale qui exposera toutes les difficultés que rencontre les femmes d’ici et d’ailleurs.

Ndèye Rokhaya Thiane