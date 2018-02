​Dialogue politique, crise scolaire, campagne arachidière : Landing Savané indique la direction à prendre Dans un communiqué, Landing Savané et son parti sont revenus sur plusieurs sujets qui dominent l’actualité.

Sur le dialogue politique et social, ANDJEF/PADS/A regrette la situation actuelle et invite tous les acteurs à ne défendre et à ne céder que pour les intérêts du Sénégal de tous.



Sur la crise scolaire et universitaire, le Secrétariat exécutif en appelle à des ruptures avec un système éducatif qui, intrinsèquement, porte en lui des germes d'instabilité et de crises récurrentes. Pour le SE, ces ruptures doivent se traduire par un nouveau pacte éducatif de confiance négocié entre l'Etat, les enseignants et l'ensemble des parties prenantes du système éducatif.



Pour le monde rural, le SE félicite le gouvernement et l’encourage à continuer le soutien à l’agriculture familiale, tout en encadrant les initiatives privées sur tous les maillons de toutes les chaines de valeurs (riz, arachide, fruits et légumes).



Ainsi, le SE attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de renforcer les capacités des producteurs, transformateurs et leurs organisations respectives afin de créer les conditions d’un bon stockage, d’une transformation adéquate et d’une commercialisation équitable des produits agricoles. Cet accompagnement nécessaire peut être assuré par l’Institut de Technologie Alimentaire, dont l’expertise en la matière est avérée.



L’arachide, de par sa production, cette année, qui a dépassé le million de tonnes, permettra certainement l’amélioration des revenus des petits producteurs avec le prix d’achat du kilogramme fixé officiellement à un plancher de 210 FCFA. Cependant, la raréfaction des Chinois pourrait perturber la campagne de commercialisation, malgré la suppression de la taxe à l’exportation. C’est pourquoi, le SE encourage la transformation de l’arachide localement, pour mieux contribuer à l’amélioration des revenus des exploitations familiales.



En effet, l’ITA qui est maintenant accrédité ISO 17025, a mis au point une technologie qui permet d’éliminer l’aflatoxine considérée comme la principale menace sanitaire contre la consommation de l’huile « Seggaal ». La création et la mise en œuvre d’un programme de vulgarisation de cette technologie, pourrait jouer un rôle important dans la mise en place et le renforcement de micro, petites et moyennes industries de transformation de l’arachide.



Concernant les relations entre le Sénégal et la Mauritanie, le SE condamne l’assassinat du pécheur sénégalais par les garde-côtes mauritaniens. Il appelle les dirigeants des deux pays à venir à bout des difficultés actuelles, afin de continuer de lutter côte à côte pour le renforcement de l'unité, de la cohésion, de l'amitié et de la fraternité entre nos deux peuples, gage de leur développement durable et de la paix dans la sous-région.









Leral.net



