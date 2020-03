​Faux billets: un Mbacké-Mbacké et un agent immobilier arrêtés aux Almadies Un Mbacké-Mbacké, âgé de 53 ans et un jeune agent immobilier (28 ans), ont été arrêtés dans un immeuble, aux Almadies, à Dakar. Ils ont été cueillis avec 2 millions de dollars en faux billets, soit 1 milliard 178 millions FCfa.



Les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) qui ont procédé à leur arrestation, ont réussi leur coup après avoir exploité une information anonyme. Selon "Enquête"" qui donne l’information, les mis en cause ont été présentés comme des membres d’un vaste réseau de trafiquants de faux billets de banque.



La perquisition de leur appartement a permis de découvrir des montures de spécimens de quelques billets de banque authentiques. Le journal renseigne que de fortes pressions sont exercées sur la police pour les faire libérer et les tirer des griffes de la justice.











