​Imam Ahmad Makhtar Kanté : « Sidy Lamine Niasse a beaucoup fait pour l'islam »

Mardi 4 Décembre 2018

« Paix sur vous, mon témoignage à chaud sur le décès de Sidy Lamine Niasse. Il a incarné l'audace et le courage à travers la défense farouche de ses positions sur l'islam et les musulmans, l'Afrique, le Sénégal et la liberté de la presse. Il a beaucoup fait pour faire entendre les voix des "terroirs", "gokh gokhaat" là où par manque de relais médiatique, l'opinion des ruraux n'avait pas d’écho.





Aucun politique ne pouvait dire qu'il ne lui arrivait pas de penser à la "réaction" de Sidy dans ses prises de positions et actes. Il rappelait aussi aux leaders religieux leurs devoirs et leurs silences complices. Il était curieux de tout et pouvait défendre l'islam contre toutes sortes de dangers. Il avait une vaste culture de l'islam, de son histoire et de ses évolutions et en parlait avec une pédagogie qui lui est propre.





Il avait de bonnes relations avec les milieux maraboutiques et les associations islamiques. Son engagement sur les questions religieuses, citoyennes, comme politiques indique bien qu'il n'avait pas une conception puriste du soufisme compris comme un repli sur un ascétisme défaitiste et fataliste. Et pourtant, il connaissait bien le patrimoine soufi dans le monde et au Sénégal.





Il a beaucoup fait pour le l'islam, le Sénégal et la dignité de l'humain tout court. Pour finir, disons qu'il s'étonnait de la timide ou absente réaction des Sénégalais sur nombre de dossiers importants pour l'avenir du pays.





Espérons que d'autres vont s'inspirer du meilleur de ce qu'il disait et faisait pour brûler afin que les ténèbres deviennent lumière. Qu'Allah lui fasse miséricorde, lui pardonne et l'accueille bellement au paradis ».

