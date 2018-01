​Interdiction de la coupe de bois en Casamance par Macky Sall: Ousmane Sonko dénonce une gouvernance de l’urgence et de l’incompétence

Suite aux assassinats de coupeurs de bois en Casamance et aux appels des défenseurs de l'environnement, le Président sénégalais Macky Sall a demandé lors du Conseil des ministres, la suspension de toutes les autorisations de coupe du bois dans le pays. Ousmane Sonko, lui, sur sa page facebook visitée par Leral.net, n’y voit qu’une une gouvernance de l’urgence et de l’incompétence.



« INCOMPÉTENCE ET MACKYAGE

Il a fallu mort d'hommes pour que le Président Macky Sall daigne parler du pillage des forêts casamançaises et fasse (encore) mine de prendre des mesures. Il fallut des affrontements sauvages entre étudiants et forces de l'ordre pour que son Premier ministre ordonne le paiement immédiat des bourses.



GOUVERNANCE DE L'URGENCE!



La vérité est que:

- dans le premier cas, l'État a laissé faire une entreprise de pillage et d'enrichissement, avec des complicités administratives à toutes échelles, au détriment des populations, de leur stabilité environnementale et économique et de leur sécurité;

- le second cas n'est qu'une illustration des difficultés d'un État financièrement mal en point, avec un gap en recettes fiscales de plus de 100 milliards, une dette exponentielle et des magouilles budgétaires pour masquer le désastre. Les étudiants, les enseignants, les entrepreneurs et prestataires de l'État... tous y passent de leur dû impossible à recouvrer.



L'État est dans un jeu budgétaire de "soul boukki, souli boukki" dans lequel seuls ceux qui sauront mettre la pression, seront servis.

Dans les deux cas, malheureusement, l'irresponsabilité étatique aboutit, souvent, à l'irréparable. »

