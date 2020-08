​Kaolack – Les jeunes demandent à Macky Sall d’investir dans les infrastructures dans leur ville

Profitant de la visite du président de la République qui est allé présenter ses condoléances à la famille Niassène suite à la perte de deux éminents fils de Baye Niasse, des jeunes de Kaolack ont adressé un message à dakarposte pour lancer un appel. Ils souhaitent ardemment que le président de la République engage des travaux pour la réhabilitation ou la construction d’infrastructures. Ils souhaitent notamment la réhabilitation du port et celle de l’aérodrome afin de faciliter l’accès de la ville aux plus de 400 millions de "talibés niassènes" éparpillés dans le monde, surtout au Nigéria, au Ghana et aux Etats-Unis. Mais ils souhaiteraient également la construction de plusieurs hôtels qui pourraient accueillir les dizaines de milliers de pèlerins qui, chaque année tiennent à venir assister au grand Gamou annuel de la Fayda Tidjaniya qui se tient à Médina Baye.

Kaolack regorge en plus d’énormes potentialités et peut, par son dynamisme, booster l’économie de tout le pays mais à la seule condition, pensent ces jeunes, que l’Etat crée des emplois en nombre, pas moins de 2000 par an pour la jeunesse.

Pour ces jeunes, il est temps de réaliser la nouvelle ville vers Sagne Bambara, un projet cher à feu l’Imam Assane Cissé et qui est aussi une demande forte des talibés. Le président entendra-t-il leurs voix. Ils l’espèrent de tout cœur.

