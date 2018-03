​Le Trophée de la Coupe du Monde de football est arrivé au pays de la Téranga

Le Trophée de la Coupe du Monde de football est arrivé ce dimanche, 11 mars 2018, à 11h15 à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), et sera réceptionné par le Chef de l'Etat à 13h15 devant les grilles du Palais, avant d’être exposé au Grand Théâtre du Sénégal



Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ est aujourd’hui, dans le monde du sport, l’un des prix les plus célèbres et les plus convoités au monde, et bénéficie d’une universalité unique dans le monde du football.



Le trophée actuel constitue en réalité, la seconde génération de la prestigieuse distinction. Le premier, baptisé Coupe Jules Rimet en 1946 en hommage au père fondateur de la Coupe du Monde de la FIFA™, avait été commandé par la FIFA au sculpteur français Abel Lafleur. Il représentait la déesse de la victoire tenant un calice octogonal au-dessus d’elle. La statuette en or reposait sur un socle de pierres fines.



La Coupe Jules Rimet a vécu une histoire pour le moins mouvementée, à commencer par son séjour dans une boîte cachée sous un lit pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1966, elle est volée lors d’une exposition en Angleterre. Grâce à un petit chien nommé Pickles, les célèbres limiers de Scotland Yard la retrouveront dans un jardin de banlieue.



À l’époque, le règlement de la FIFA stipulait que tout pays vainqueur de la compétition à trois reprises devenait propriétaire du trophée. C’est ainsi qu’en 1970, le Brésil est reparti avec la coupe dans ses bagages. Mais en 1983, celle-ci est de nouveau dérobée à Rio de Janeiro. Cette fois, elle ne sera jamais retrouvée et tout porte à croire que les voleurs l’ont fondue.



Au début des années 70, la FIFA avait commandé, pour sa dixième Coupe du Monde, en 1974, un nouveau trophée. Après examen des 53 maquettes soumises par des experts issus de sept pays, le choix se porte sur l’œuvre d’un artiste italien, Silvio Gazzaniga.



Gazzaniga, décrit son œuvre ainsi : « De la base jaillissent des lignes qui s’élèvent en spirales pour s’ouvrir et recevoir le monde. Les silhouettes de deux sportifs transcendés par la victoire naissent de la remarquable dynamique de la base massive de la sculpture », explique Gazzaniga, décrivant son œuvre.



Conformément au règlement de la FIFA, le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ n’appartient jamais totalement au champion du monde puisque l’original reste la propriété de l’instance dirigeante du football mondial. Ceux-ci se voient à la place, remettre une réplique en plaqué or, souvenir immuable de leur sacre prestigieux, connue sous le nom de trophée du vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™.



Le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™, de conception unique, mesure 36,8 cm, pèse 6 175 g e,t est en or 18 carats. Deux couronnes de malachite, pierre semi-précieuse, sont incrustées dans sa base, laquelle porte aussi les noms et années de chaque champion du monde depuis 1974.



Après la Coupe du Monde de la FIFA 2014™, il a fallu repenser l’alignement vertical des noms des champions gravés sur le trophée afin de pouvoir ajouter les noms des futurs champions. La liste des champions du monde depuis 1974, apparaît donc désormais en forme de spirale afin de pouvoir intégrer les noms des vainqueurs des futures éditions de la compétition.