​Macky Sall : « Le Cap Vert et le Sénégal ont une proximité historique, géographique et socio-culturelle » En visite officielle au Sénégal, le Président de la République du Cap Vert, Jorge Carlos Almeda Fonceca et le Président de la République du Sénégal Macky Sall ont signé quatre (4) accords bilatéraux entre le Cap Vert et le Sénégal. Le président, Macky Sall a aussi loué les relations entre le Cap Vert et le Sénégal qui sont liés par une « histoire ancienne », une solidarité dans la lutte pour la décolonisation ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Avril 2018 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook