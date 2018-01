​Macky Sall : « la centrale solaire Cheikh Anta Diop couvrira les besoins de 225 000 habitants, en évitant l’émission de 33 300 tonnes de CO2 par an »

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2018 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

Sur son compte twitter, le président de la République a déclaré qu'«avec cette nouvelle centrale solaire, le Sénégal renforce son programme d'énergies renouvelables, déjà très riche. Nous approchons de notre objectif : porter la part des énergies propres à plus de 30 % du mix énergétique, à terme. »



Six mois après l’inauguration de la centrale photovoltaïque Senergy, qui était jusqu’alors la plus grande d’Afrique de l’Ouest, le PM Mahamed Dionne représentant le président de la République du Sénégal Macky Sall, a inauguré le mardi 16 janvier 2018 la centrale jumelle, Ten Merina. Une étape majeure qui confirme la position du Sénégal comme principal producteur d’énergie solaire de la sous-région.



Les nouveaux panneaux solaires ont été inaugurés ce matin dans la commune de Merina Dakhar, à 120 Kms au nord-est de Dakar. Ils couvriront les besoins en électricité de plus de 225 000 habitants à un coût plus compétitif que celui des centrales thermiques du pays et permettront d’éviter l’émission de 33 300 tonnes de CO2 par an, en remplaçant directement des unités de production à base de fioul.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook