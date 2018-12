​Meeting des Parrains le 29 Décembre à Rufisque: Toutes les personnalités du département réunis pour une bonne réussite de l'événement.

La marche vers le meeting des parrains se poursuit dans le département de Rufisque. Ce mercredi 19 Décembre, Bambilor s'est mis aux couleurs de la majorité présidentielle pour accueillir le coordonnateur départemental, le ministre Omar Guèye, accompagné d'une forte délégation composée de maires, députés, hauts conseillers et autres responsables.



"Omar, fi yako mome" est l'hymne des responsables de la commune de Bambilor, une façon de réaffirmer leur engagement et leur détermination auprès du ministre pour la réélection de Son Excellence Monsieur Macky Sall, au soir du 24 février 2019.



A travers cette forte mobilisation des responsables des femmes et des jeunes de Bambilor à l'Assemblée générale préparatoire, le meeting du 29 Décembre sera une belle occasion pour confirmer le taux important de parrainage du Département.



L'honorable député Monsieur Souleymane Ndoye qui a pris la parole en marge de la rencontr,e a fait savoir aux militants que "le seul et unique objectif, c'est de travailler pour donner un second mandat au Président qui était parti en France pour mobiliser 2850 milliards dans le cadre de la phase 2 du PSE. Il est finalement revenu avec 7800 milliards, plus que l'objectif qui a été retenu. Macky Sall mérite donc un hommage des Sénégalais".



Le Président du Conseil départemental de Rufisque a profité de l'occasion pour inviter tous les maires, militants et responsables qui ont parrainé le Candidat de Benno, à venir prendre part au méga-meeting de "Sargal" prévu le 29 Décembre 2018 à Rufisque



" Après une évaluation, nous allons tenir le meeting du 29 Décembre au Stade Ngallandou Diouf de Rufisque. Le 1er décembre dernier, le monde entier s'est donné rendez-vous à Dakar Arena pour investir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections du 24 février 2019. Ce que le Président Macky Sall a fait, aucun président ne l'a fait ", s'est réjoui Monsieur Oumar Guèye.



Le ministre a fait une revue des réalisations de son Excellence le Président Macky Sall dans tous les secteurs en passant par la pêche, l'élevage , l'agriculture, le financement des femmes et des jeunes, le TER, le PUDC, Promovilles, Puma, la Couverture maladie universelle ...etc .



Pour le coordonnateur départemental de la mouvance présidentielle de Rufisque, ces projets et nombreuses réalisations justifient le méga-meeting du samedi 29 Décembre à Rufisque. Le maire de Sangalkam a appelé à l'ordre et à l'unité, les militants et responsables pour une victoire confortable, au soir du 24 février, à Macky Sall.



Monsieur le ministre a terminé son speech, en rappelant à l'Assemblée que " nous n'avons pas le temps de répondre à l'opposition. Mobilisons nous , préparons nos cartes électeurs pour réélire Macky Sall dés le premier tour."



Les responsables se sont donnés rendez-vous le vendredi 21 décembre dans l'après-midi à Jaxay, pour une autre Assemblée générale préparatoire du meeting.







