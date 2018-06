​Mondial 2018: La Russie a dépensé plus de 6.000 milliards de FCFA, soit le double du budget du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juin 2018 à 10:24 commentaire(s)|

La Russie en tant que pays hôte a annoncé le coût des dépenses pour la Coupe du monde 2018.



Les dépenses totales de la Russie s'élevaient à 683 milliards de roubles. 265 milliards de roubles sont allés à la construction et la réparation d'installations sportives, 228 milliards de roubles supplémentaires pour moderniser l'infrastructure de transport.



Sachant que 100 roubles sont équivalentes approximativement à 890 F Cfa. Ce qui fait plus de 6.000 milliards de francs CFA, soit le double du budget du Sénégal.











Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook